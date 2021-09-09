行政院長蘇貞昌當初率先全台打疫苗，至今尚未施打第二劑，他今（9）日表示，疫苗已陸續到貨，所以當他施打第二劑時，代表疫苗數量足夠，到時會公開接種給大家看。聽完蘇貞昌的說法，國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗心裡冒出一堆問號，直言，「這人到底在說啥」。

近期本土疫情再起，疫苗到貨數量備受矚目，對此，蘇貞昌今上午出席行政院五倍券記者會受訪表示，疫情嚴峻，全球都在搶疫苗，台灣非常努力超前部署訂購疫苗，現已漸漸到貨。

被問到是否已接種第二劑疫苗？蘇貞昌說，他到現在還沒施打第二劑，因為他已公開宣示，疫苗沒人敢打他率先，疫苗不夠他不搶，等到疫苗數量足夠後，他就會公開接種第二劑給大家看。

對於蘇貞昌的說法，楊植斗隨即在臉書打出許多問號，並表示「這人到底在說啥」？許多網友也在其PO文下方留言表示，「他可能也不知道自己在說什麼」、「現在需要知道自己在說什麼才可以當官嗎？不是只要會騙神明就可以了嗎？」「笑死，日頭赤炎炎，隨人顧性命」。