縣府農業處邱奕志(中)表示，今年受氣候影響，彰化紅龍果外觀稍微受到影響，但口感、甜度、風味仍在水準之上，比賽並非比拚，而是交流切磋，互相研究提升彰化紅龍果品質。(吳建輝攝)

彰化種植紅龍果面積達500公頃，為全國第二大產區，彰化縣政府舉辦「彰化縣優質紅龍果評鑑｣，吸引全縣100組農民拿出自己最得意的紅龍果出來一較高下。(吳建輝攝)

評比由台中區農改場專家領軍的評審團隊評鑑，參加的農友都有符合3章一Q資格，所有的農友都非常認真投入栽培，要讓消費者吃得安心、健康。(吳建輝攝)

彰化種植紅龍果面積達500公頃，為全國第二大產區，彰化縣政府舉辦「彰化縣優質紅龍果評鑑｣，吸引全縣100組農民拿出自己最得意的紅龍果出來一較高下，縣府農業處邱奕志表示，今年受氣候影響，彰化紅龍果外觀稍微受到影響，但口感、甜度、風味仍在水準之上，比賽並非比拚，而是交流切磋，互相研究提升彰化紅龍果品質。

二林農會總幹事邱士平表示，二林為彰化最大的紅龍果生產地，受縣府委託辦理紅龍果評鑑，藉由評鑑讓果農互相研究、切磋、一起提升品質，彰化的紅龍果口碑向來很好，今年外觀受氣候影響，但整體品質、價錢也都維持在水準之上。

縣府農業處邱奕志表示，彰化是火龍果生產大縣，其中二林有301公頃、竹塘43公頃、溪州也有26公頃，這次評鑑吸引全縣14個鄉鎮的農民參加，分成紅肉與白肉，紅肉55組、白肉45組，經由專家委員到場擔任評審，用編號的方式公平公正公開評比。

邱奕志說，評比由台中區農改場專家領軍的評審團隊評鑑，參加的農友都有符合3章一Q資格，所有的農友都非常認真投入栽培，要讓消費者吃得安心、健康，除了打響自家品牌之外，也讓所有鄉親看見彰化培育優質紅龍果的實力。

最終獲得紅白肉兩組的冠軍都是來自二林的青農，分別是白肉組35歲的周弘恩，與紅肉組31歲的陳政嘉，都以總分超過90分的高分拿下冠軍；邱奕志也說，這在在顯示彰化青農的硬實力，發展科技、精緻農業，搭配創意行銷等，為彰化農業注入全新的活力。