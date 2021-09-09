不小心受傷或是手術之後，總會留下傷口，誰都希望能夠傷口能盡快癒合復原，恢復原本的健康正常生活。網傳有傷口的人忌吃各種肉類、海鮮，指稱會激化發炎反應，不利傷口癒合。此外，也有人建議傷患不能吃醬油、巧克力或深色食物，否則不但影響癒合，還會讓傷口黑色素沉澱形成黑疤。對此，營養師指出，蛋白質、鋅、鉀及維生素A、C是幫助傷口癒合的神隊友，肉類與海鮮都是優質蛋白質來源；而深色食物讓傷口變黑的說法，並沒有醫學根據。

營養師杯蓋指出，補充優質蛋白質能幫助傷口組織修復，礦物質鋅則能加速傷口癒合；維生素C有益膠原蛋白形成，是傷口修復的關鍵元素。

此外，營養師也提醒要避免吃油炸物並且戒除菸酒，這些都會加重發炎反應，延緩傷口癒合。

(圖/取自營養師杯蓋粉絲頁)

台塑生醫i醫健康診所醫師喬聖琳也指出，術後飲食原則，以能促進傷口癒合，且能好消化的食物為主，包含：

1.蛋白質：提供傷口癒合所需原料，如蓮子、豆腐、雞蛋、奶類、魚肉、牛肉、瘦肉、去皮的雞肉。

2.脂肪：適量脂肪對傷口癒合有益，好的油含有豐富脂肪酸，有抗發炎作用，可以選擇魚油、植物油。

3.維生素A：加速傷口癒合，如胡蘿蔔、番茄、牛奶。另外深綠蔬菜如：菠菜、清江菜、青椒、空心菜等，建議每天應選二種食用。

4.維生素C：增加對受傷及感染的反應，也能減少黑色素生成於傷口。像是柑橘類、柳丁、木瓜、芭樂、奇異果、葡萄柚、火龍果都富含維生素C，建議每天至少選一種食用。

5.微量元素鋅、鉀：鋅能加快新生肉芽組織生長，鉀能維持肌肉正常運作，避免無力。核桃、香蕉、糙米可補充。帶殼海鮮像是牡蠣、蛤蜊、淡菜也富含鋅。

至於深色食物讓傷口黑色素沉澱又難癒合的說法，燒燙傷專科甯方剛醫師指出，以食物控制或抑制黑色素的合成是不可能的，這個說法並沒有醫學根據。

術後及受傷後復原的飲食基本原則，就是促進傷口癒合、好消化，同時有傷口往往影響活動力，若飲食失衡很容易發胖；油炸及高油、高鹽飲食更會促進發炎反應，讓傷口難以癒合，一定要特別注意。