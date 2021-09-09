強颱璨樹恐直撲台灣，加上近日Delta病毒入侵，考量參加活動人員安全與健康，台東縣宣布2021台灣國際熱氣球嘉年華於9日提前落幕，同日下午場正常舉辦，而10日至12日熱氣球活動全數取消，期待明年再相見，也請民眾在家做好防颱準備。

2021台灣國際熱氣球嘉年華原訂於8月14日至9月12日舉行，在活動即將結束的前夕，遇上強颱燦樹來勢洶洶，氣象局預測可能直撲台灣，再加上近日傳播率高的Delta病毒入侵，讓疫情再度緊繃。因此，縣長饒慶鈴9日緊急宣布，2021台灣國際熱氣球嘉年華將提前於9日落幕，而9月10日至9月12日的熱氣球活動全數取消。

饒慶鈴表示，今年的熱氣球嘉年華是難度最高的一年，然而縣府團隊還是在極具挑戰及艱困的環境中，有始有終完成任務。台東熱氣球國家隊很榮幸可以為台東鄉親來服務，讓台東鄉親、弱勢團體、醫護人員以及防疫有功人員在今年都可以圓夢搭乘熱氣球繫留體驗。2021台灣國際熱氣球嘉年華，有全球唯一的HelloKitty熱氣球、與台北市合作開啟了城市加乘計畫，製作了熊讚Bravo熱氣球、並且導入360ﾟ影像技術，推出線上360°開幕直播、每日繫留360°直播以及360°週末直播節目，讓全台民眾無論在哪都可以一起體驗熱氣球療癒人心的力量。