消防局第一大隊暨花蓮分隊新廳舍今啟用，頂樓首創高角度訓練設施，供救災搜救隊模擬訓練場地。（王志偉攝）

花蓮縣政府消防局第一大隊暨花蓮分隊新廳舍今天舉行落成啟用儀式，外觀猶如「雲梯車」。（王志偉攝）

內政部常務次長邱昌嶽、消防署長蕭煥章、無黨籍立委傅崐萁、縣長徐榛蔚及消防局長林文瑞與地方各界一起參與揭牌剪綵。（王志偉攝）

花蓮縣消防局救災救護第一大隊暨花蓮分隊舊有廳舍屋齡已達40多年，獲中央經費補助新建廳舍，建物外型就像消防雲梯車，頂樓還能作為特搜訓練場所，花蓮還有4棟廳舍也將陸續竣工；因花蓮地形致救災任務頻率高，消防署長蕭煥章表示，預計在蘇花改找尋適合場地訓練，並強化隧道救災救護工作。

消防局救災救護第一大隊暨花蓮分隊新址位於市區國風街，工程經費1億240萬元，佔地900坪，為地上4樓、地下1樓建物，可容納50名消防員辦公，歷經2年完工。內政部常務次長邱昌嶽、消防署長蕭煥章、立委傅崐萁、縣長徐榛蔚及消防局長林文瑞都出席參與揭牌剪綵。

內政部常務次長邱昌嶽表示，中央與地方重視消防工作，消防人員養成不易，內政部訂充實消防人力計畫，2019年起5年內增補員額，並受到花蓮縣政府支持，在人力編制經費上與中央積極配合，強化整體救災能量。

署長蕭煥章表示，因花蓮地形，出勤任務頻繁，為增進隧道救災訓練，日前曾到蘇花改谷風隧道勘查，盼未來能成為宜蘭、花蓮消防員實體演練場所，加強隧道救援工作。

消防局長林文瑞指出，花蓮分隊舊有廳舍屋齡已40多年，又位於狹小巷內，空間不敷使用，距離美崙斷層不到50公尺，921大地震時已受損，在安全考量下，好不容易找到國風街花蓮林管處閒置土地，經立委、縣長協調，獲農委會、國產署支持，同意無償撥用600坪土地，並從住宅區變更為機關用地。

林文瑞說，除了頂樓以高角度訓練桁架作為訓練設施外，更與廳舍外觀結合，整體造型塑造為消防雲梯車，極具巧思，為消防廳舍增添亮點。至於舊廳數清空後點交給中央單位，是否拆除或補強要再進一步評估。

徐榛蔚指出，今年消防局還有特種搜救大隊暨吉安分隊、光復分隊、瑞穗分隊及豐濱分隊施工，將陸續於明年上半年啟用與下半年完工；另花蓮縣特種搜救訓練基地暨防災教育館，預定11月開工，更加鞏固花蓮救災網絡。