花蓮縣消防局救災救護第一大隊暨花蓮分隊舊有廳舍屋齡已達40多年，獲中央經費補助新建廳舍，建物外型就像消防雲梯車，頂樓還能作為特搜訓練場所，花蓮還有4棟廳舍也將陸續竣工；因花蓮地形致救災任務頻率高，消防署長蕭煥章表示，預計在蘇花改找尋適合場地訓練，並強化隧道救災救護工作。
消防局救災救護第一大隊暨花蓮分隊新址位於市區國風街，工程經費1億240萬元，佔地900坪，為地上4樓、地下1樓建物，可容納50名消防員辦公，歷經2年完工。內政部常務次長邱昌嶽、消防署長蕭煥章、立委傅崐萁、縣長徐榛蔚及消防局長林文瑞都出席參與揭牌剪綵。
內政部常務次長邱昌嶽表示，中央與地方重視消防工作，消防人員養成不易，內政部訂充實消防人力計畫，2019年起5年內增補員額，並受到花蓮縣政府支持，在人力編制經費上與中央積極配合，強化整體救災能量。
署長蕭煥章表示，因花蓮地形，出勤任務頻繁，為增進隧道救災訓練，日前曾到蘇花改谷風隧道勘查，盼未來能成為宜蘭、花蓮消防員實體演練場所，加強隧道救援工作。
消防局長林文瑞指出，花蓮分隊舊有廳舍屋齡已40多年，又位於狹小巷內，空間不敷使用，距離美崙斷層不到50公尺，921大地震時已受損，在安全考量下，好不容易找到國風街花蓮林管處閒置土地，經立委、縣長協調，獲農委會、國產署支持，同意無償撥用600坪土地，並從住宅區變更為機關用地。
林文瑞說，除了頂樓以高角度訓練桁架作為訓練設施外，更與廳舍外觀結合，整體造型塑造為消防雲梯車，極具巧思，為消防廳舍增添亮點。至於舊廳數清空後點交給中央單位，是否拆除或補強要再進一步評估。
徐榛蔚指出，今年消防局還有特種搜救大隊暨吉安分隊、光復分隊、瑞穗分隊及豐濱分隊施工，將陸續於明年上半年啟用與下半年完工；另花蓮縣特種搜救訓練基地暨防災教育館，預定11月開工，更加鞏固花蓮救災網絡。
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