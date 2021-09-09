新北幼兒園累計27人群聚感染，ICU護理師林婷表示，今年5月大爆發的疫情多是家庭群聚，如今Delta攻入社區，雙北醫護都繃緊神經，只要大家好好配合，不跨區移動就是幫大忙。她也坦言，現在最怕接到居家隔離者、檢疫所隔離者和防疫旅館居檢的人，病況若惡化，一關上隔離房，生死就由老天決定了。

ICU護理師林婷今在臉書粉專上發文表示，雙北第一線醫療神經正緊繃著，接下來就等待現在到9月中的變化，第一線醫護隨時都處在備戰狀態，槍都背著了，只要你們可以配合，就是對我們最大的幫忙。

林婷透露，現在最怕突然接到居家隔離者、檢疫所隔離者或是防疫旅館的人，說自己發燒、喘、胸悶不適來急診，測量氧氣濃度低缺氧、緊接著插管接呼吸器，立刻推入加護病房，一關上隔離房，生死就由老天決定了。

林婷坦言，想起今年5、6月疫情大爆發的時候，很多都是家庭群聚，當時的狀況醫師只能在電話那頭向家屬解釋病情，因為全家都被隔離了。「阿公在加護病房、媽媽在防疫旅館、兒子和女兒則在呼吸專責病房」。

林婷也說，電話或視訊那頭，家屬都會語帶哽咽的拜託護理人員說「你們進去隔離病房的時候，幫我跟爸爸或媽媽說要加油，努力撐下去，我們都在等他回家，等疫情結束後還要帶他去吃飯、享福」。常常說到這邊許多人就開始淚崩，因為大家都知道「不一定回得去了！」

林婷指出，疫情升溫許多人開始擔憂，她建議先在家觀察，如果症狀有變嚴重，就去住家附近的診所看醫生，醫師會評估你的症狀，如果高度懷疑就會將你轉介到篩檢站。這段時間呼籲大家，沒必要就別去醫院急診室，減少被病毒感染的機會。住在雙北熱區的民眾，若出現呼吸道症狀建議就直接去篩檢了。

林婷表示，這段期間老年人、慢性疾病患者、肥胖者、孕婦和免疫力低弱者，比較容易變成重症患者的高風險族群，雙北民眾的面罩可以重新拿出來戴了，口罩要戴好戴滿、酒精也要噴好噴滿，保持社交距離、避免群聚，並且要勤洗手、早點睡覺；身處在高風險地區的人就先不要跨區移動了，別的縣市都挫咧等（台語：害怕的等著）。