國際級影后鞏俐演技精湛，有多部知名代表作，包括《紅高粱》、《霸王別姬》、《唐伯虎點秋香》等，又擁有女王般的強大氣場，名氣享譽國際，當時她的氣質和顏值讓知名導演張藝謀都為之傾倒，日前就有網友挖出她30年前的舊照，讓網友忍不住大讚她的美貌。

近日網友在微博分享多張鞏俐年輕時的照片，只見她將一頭烏黑長髮綁成低馬尾，臉上畫著淡妝，襯托出她立體深邃的五官，加上雪白的肌膚和整片性感鎖骨，讓她看起來清純又不失性感，儘管兩張照片她都沒有看向鏡頭，仙氣十足的模樣還是把一票網友電翻。

鞏俐年輕時清純甜美。（圖／翻攝自搜狐／新長春國貿）

此外，日前北京電影節才回顧了鞏俐作品，包括《红高粱》、《秋菊打官司》、《唐伯虎點秋香》、《新天龍八部之天山童姥》、《搖啊搖，搖到外婆橋》《周漁的火車》、《諜海風雲》、《我知女人心》、《西遊記之三打白骨精》、《奪冠》十部片單，其中張藝謀所導的《紅高粱》更是以4K播映。

鞏俐的五官深邃立體。（圖／翻攝自搜狐／新長春國貿）

鞏俐1965年出生，以《紅高粱》一片大放異彩，高超演技更是讓她進入好萊塢，成為國際巨星，還被封為「亞洲影壇第一夫人」、「第五代導演的電影繆斯」，如今她的作品重新在大眾面前放映，也讓不少網友回憶起許多經典電影，紛紛在微博發截圖畫面回味從前。