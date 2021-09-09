遇正妹搭訕以為「春天來了」竟是竹聯幫青堂設局仙人跳 強索168萬

32歲張姓男子2019年結識22歲李姓正妹，李女對張頻獻殷勤，張以為「春天來了」，雙方某日約至桃園汽車旅館喝酒、過夜，過程中竹聯幫青堂分子突然大批殺入，指張性侵李女，前後將他強索168萬得逞，還簽下500萬元本票，讓張有苦難言。

中正二警方經循線追查，發現全局竟然是青堂設計的「仙人跳」，派李女在網路上亂槍打鳥認識男生，進而探查對方「行情」，鎖定有錢的肥羊後，再約對方親密互動，以誣指性侵的手法詐財，日前逮捕自稱青堂堂主的42歲王嫌共10人，全案依恐嚇取財、組織犯罪送辦。

警方調查，被害人2年前結識李姓正妹，雙方先在網上相談甚歡，久而久之被害人透露追求意圖，李女也未拒絕，某天更相約至汽車旅館喝酒、過夜。

以為「迎來春天」的被害人，此時卻發現王姓大哥帶5、6名手下闖入，原本還柔情蜜意的李女，卻是開始不停哭泣，指張對她強行灌酒，再趁她喝醉時性侵。

王男亮出「竹聯青堂」名號，指李女是他乾妹妹，絕對要討公道，指示手下將張押到中山區某據點「講清楚」，經討價還價，張最後先付出168萬元現金，再簽下500萬本票，眾人才放他離去，並恐嚇他一定要按時還錢，否則法院再見。

警方指出，王嫌除以類似手法詐財外，另大批吸收未成年小弟壯大聲勢，2020年間2月，青堂因債務糾紛與其他幫派在三重鬥毆，王嫌等人更將1名李姓未成年，強押到福憲公墓痛打，造成被害人多處骨折，奄奄一息，最後被丟包到台北醫院門口，所幸經治療後撿回一命。

中正二警方經連月追查，日前在雙北逮捕王姓堂主共10人，查扣球棒、手機等證物，全案依組織犯罪、傷害、恐嚇取財等罪送辦。