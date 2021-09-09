許多學生為了求方便，都會住進學校宿舍，因此盛傳不少故事，有個暱名「貝兒」的準留學生，近日在節目中透露學姐擔心愛慕對象被搶走，不惜在宿舍搞群交，貝兒目擊一切，把她嚇壞了。

貝兒留著一頭烏黑亮麗的及胸長髮，臉蛋姣好，有「小HEBE」之稱，近期她趁前往舊金山前2天，特地參加節目《綜藝大熱門》「超越校花等級的超正學妹報到」單元，透露暑假會到美國的大學修學分，之前一到當地就有個學長挑明愛慕她，但另一個學姐喜歡這位學長，「可能這個姐姐怕我跟她搶，所以先出手。我們吃完火鍋之後，回到宿舍一走出去，就看到他們在那邊『多人運動』。」LULU追問是不是很衝擊？貝兒坦言：「有點恐怖，有點噁心。」

貝兒目擊宿舍6人運動的畫面，坦言噁心。（圖／[email protected]綜藝大熱門 Hot Door Night）

貝兒也分享遇過恐怖追求者的經歷，「曾經有一個學長被我拒絕之後，大聲的去跟高中生講我私生活很亂，還說我們發生過關係。」因為就讀國際學校圈子較小，消息傳開後幾乎人人都知道，飽受同學異樣眼光看待，直到升上高三，其他造謠者才主動向她道歉，學長也坦言自己很不成熟。

不過，吳宗憲不認為學長遲來的歉意有多單純，認為只是看到貝兒長得更漂亮，回頭看能不能有機會交往，而貝兒聽聞後斬釘截鐵地回答：「沒有。」直言絕對不跟這樣的男生來往。