剛滿30歲的黃姓女子本是貨車司機，自行創業開貨運行，但經營不善慘賠80萬元倒閉，竟鋌而走險販毒，半年時間已成為新北、桃園一帶大宗毒品來源之一。新北市海山警分局長期追查，8日逮捕黃女及其女友，起獲500餘公克安非他命、改造手槍1把及子彈，黃女矢口否認販毒，訊後依毒品、槍砲罪嫌送辦。

海山分局偵查隊日前接獲線報，近半年來新北、桃園一帶崛起1名女毒販，毒品貨源充足，已成為許多毒蟲固定賣家。黃女為躲避警方查緝，平日居無定所，四處以旅館為家，每處也絕不會停留超過1個月。

偵查隊幹員經長期蒐證、跟監，昨（8）日查知黃女落腳台北市中正區某旅館，隨即前往埋伏，趁黃女和36歲女友一同外出時，上前將黃女逮捕，隨後從黃女身上和屋內起獲500餘公克安非他命、磅秤、改造手槍1把、子彈6發等證物。

偵訊時，黃女矢口否認販毒，辯稱毒品全是自用，向誰買的已經忘記；槍枝則是3、4年前向真實身分不詳的友人購買，因太久沒聯繫，已不知友人去向和聯絡方式。

黃女向警方表示，本來從事貨車司機工作，後來自行創業開貨運行，但因上游公司未按時付款，導致她的公司倒閉，慘賠80萬元。

偵訊後，警方依毒品危害防治條例、槍砲彈刀管制條例將黃女移送新北地檢署偵辦，黃女的女友則列為證人，訊後已請回。

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