中央流行疫情指揮中心公布昨新增2例接種後死亡事件，分別為接種莫德納和高端疫苗。另外，歐盟將急性多發性神經炎增列為AZ疫苗接種後「極罕見不良反應」，指揮中心發言人莊人祥表示，目前國內不分疫苗廠牌約有10個案例，其中AZ佔多數。

據外電報導，歐盟藥品管理局（EMA）近期將急性多發性神經炎增列為AZ疫苗極罕見不良反應。莊人祥表示，急性多發性神經炎英文縮寫為GBS，也就是格林巴利症候群。

莊人祥指出，目前國內有10例GBS個案，其中9例為接種AZ後發生，1例為接種莫德納後發生；目前AZ和GBS之間的關聯，還無法證實或排除，指揮中心會持續關注。

根據指揮中心最新疫苗接種後不良事件通報，昨（8日）新增2例疫苗接種後死亡事件，其中1名為68歲男性，接種莫德納疫苗後46日發生，另一名為46歲男性，接種高端疫苗後15日發生。

昨疫苗接種人次10萬6595劑，目前國內累計接種1166萬683劑，疫苗人口涵蓋率45.39％，劑次人口比49.68％。