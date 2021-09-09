國際奧會(IOC)宣布，由於北韓拒絕參加東京奧運會，因此IOC決議暫停北韓奧會參賽資格，也就是北韓將遭到禁止參加2022年北京冬奧。

國際奧會在官方網站表示，曾向北韓奧會做出安全舉辦奧運的承諾，並且尋求安全以及合適的解決方案，但北韓奧會在收到嚴重僅告的情況下依然選擇缺席東京奧運。

國際奧會主席巴赫強調，北韓違反了奧林匹克憲章，沒有履行奧林匹克憲章規定的參賽義務，因此IOC決定暫停北韓奧會的參賽資格至2022年。此外，IOC也將沒收北韓奧會在上屆奧運所得的獎金。

不過，國際奧會也沒有完全關閉北韓運動員的參賽大門，IOC允許北韓運動員以奧林匹克選手的非國家奧運代表隊名義參賽。

今年4月新冠肺炎在全世界更嚴重的疫情，北韓以全球疫情形勢嚴峻為由而拒絕參加7月23日開幕的東京奧運會。北韓過去曾發生過抵制奧運會和其他國際大型綜合賽會，這是北韓首次以非政治議題為由退出國際體育賽事。

除此之外，北韓又在5月以疫情因素退出原本有機會闖進世足賽40強的資格賽，國際足總是否會進一步做出懲處仍有待觀望。