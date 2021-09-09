警方查出謝嫌行竊時蹤影。（苗栗警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

月前涉嫌合夥行搶苗栗市1家銀樓的謝姓男子，經羈押2個月後獲得交保，竟又涉嫌夥同黃姓男子，在苗栗縣公館鄉仁安村行竊放在空地上的電纜線7條，轄區苗栗警分局據報循線追查，逮捕謝嫌後一眼就認出他是搶銀樓嫌犯，感嘆謝嫌不走正路，一再犯案進出牢籠。

苗栗警分局鶴岡所副所長薛世賢、警員范東益、徐振家，日前接獲1名孫姓民眾報案指稱，他放在公館鄉仁安村空地上的7條電纜線遭竊，每1條約35公尺，單價7千元，損失約計5萬元。

經警方調閱監視器循線追查，鎖定可疑涉案機車，但卻發現機車蓄意懸掛他車報廢車牌，經警方擴大調閱路口監視器影像，終於鎖定竊嫌藏身區域，警方展開地毯式查訪，在巷內發現可疑機車，警方埋伏多時，終於查獲58年次的謝姓男子，及另一名設籍新北市的52年次共嫌犯黃姓男子，隨將謝、黃2人帶回偵詢。

警方查詢謝嫌資料，赫然發現謝嫌就是涉嫌在今年4月7日，夥同劉姓師傅前往苗栗市行搶銀樓的嫌犯之一，2人犯案後2天被捕，經移送地檢署聲請羈押獲准，但羈押2個月期滿後獲得交保，不料，謝嫌離開看守所竟又再結夥犯下竊案。

謝、黃兩嫌於警詢時坦承行竊，他們供稱，所竊贓物電纜線均已去皮，並將裸銅拿至公館鄉五谷村某資源回收場變現，得款1500元，都已花用殆盡，警方詢後將2嫌依竊盜罪函送苗栗地檢署偵辦。