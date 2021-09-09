基隆大武崙森林運動公園設有簡易極限運動場，吸引許多大小朋友前來滑板。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府斥資2500萬元，在安樂區武嶺街高速公路高架橋下，打造大武崙森林運動公園，第一期工程完工，裡頭設有籃球場、簡易極限運動場等設施，吸引許多民眾進入運動、遊玩，今天上午舉行剪綵儀式。

大武崙森林運動公園第一期工程已完工多時，今天市府配合國民體育日舉行啟用典禮，市長林右昌與立委蔡適應、副議長林沛祥及多位議員一同剪綵，並邀請安樂區各里長、武崙國小學生及該區里民共襄盛舉。

林右昌主持啟用剪綵儀式後表示，大武崙森林運動公園第一期工程採全齡式設計，利用高速公路橋下的空間及地形高差，把原本破敗的區域改造成全齡式運動公園，幼兒到長者都可以到場活動，他說，除了打照友善運動場域，也利用經費將周邊排水設備一併改善。

林右昌強調，第一期工程只是開始，第二期將斥資3億元在市立棒球場旁邊設置更多的兒童遊具及親水、原野設施，最終目標則是建置第二座室內體育館，將克服土地及經費困難，提供大武崙地區居民更好的運動環境，將基隆發展為友善運動城市。

教育處長林祝里指出，大武崙森林運動公園開放時間為早上7點到晚上10點，第一期工程斥資2500萬元，中央補助1750萬元、市府自籌750萬元，規畫有兒童遊戲場，籃球場及簡易極限運動公園，讓大家有高品質的運動和休憩的場所。

教育處補充說明，未來會有第二期工程，預計建置主題公園，包括共融式遊戲場、市民集會廣場、自行車道、極限運動場、森林垂降冒險運動區、景觀吊橋，以及自行車越野運動區等各式運動場域，期盼能提供市民完善且充滿特色的運動空間。