前新北市長朱立倫。 （資料照片）

促轉會昨（8）日拋出中正紀念堂改制為「反省威權歷史公園」計畫，強調將拆除已故前總統蔣中正的銅像，並改造堂體外觀，預計半年內提出配套法案。前新北市長朱立倫痛批「你敢拆除兩蔣銅像，我敢打垮文化台獨」，有「最美主持人」之稱的李明璇也留言諷刺綠營「塔綠班只會忙這些！」

促轉會昨表示，「威權象徵處置」是促轉會的法定任務，2018年11月便提出「中正紀念堂轉型5原則建議」；經諮詢各界意見，於昨日提出「反省威權之歷史公園」規畫構想，目的是去除威權，強調威權不應在民主國家被崇敬。對此，總統府發言人張惇涵表示，台灣是多元社會，相關討論正持續進行中，期待更多有意義的對話、凝聚更多共識。

前新北市長朱立倫砲轟，民進黨意圖激化社會對立，掩蓋執政無能的事實！他質問民進黨與促轉會，你們有惡膽想方設法拆除銅像，那有沒有決心敢抹去兩蔣為台灣奮鬥的一切痕跡？包括要不要拆除金門烈嶼的八二三砲戰勝利紀念碑？要不要拆除手機裡的台積電晶片？要不要拆除中山高速公路？要不要終止中鋼冶煉？要不要拆除桃園國際機場？

朱立倫強調，民進黨的東廠只敢蠻橫拆除有形的銅像，但改變不了永恆的史實，只敢用掩耳盜鈴的態度作清算鬥爭，卻不敢面對國民黨對中華民國、對台灣這塊土地的貢獻。

國民黨青年黨代表、廣播節目「璇外之音」主持人李明璇。(圖/翻攝自李明璇臉書)

有「最美主持人」之稱的李明璇也留言諷刺綠營「塔綠班只會忙這些！」