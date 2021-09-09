各縣市近期都鼓勵旅宿業者加入防疫旅館，市議員周永鴻等9日質詢時指出，台中市鼓勵旅宿業者申請成為居家檢疫替代所，民眾要訂台中市居檢所竟然沒辦法看到完整清單與資訊，只能看到一堆代號影響台中市形象；觀旅局表示，目前正在建置新查詢平台，預計兩個星期後將上線。

周永鴻指出，六都目前只有台中市沒有公布居家檢疫替代所名單。台北市為例，民眾可透過入口網站依需求入住日期、價位、房型與其他條件找出合適的防疫旅館；反觀台中市有需要訂房卻不知旅館確切名稱與位置，只能瞎子摸象找房間，不知是否符合個人需求。

觀旅局長韓育琪說，該局與業者溝通多次，大部分業者願意公布資訊，少部分擔心會被標籤化不願公布全部資訊。目前正在建置新的查詢平台，預計兩個星期後將上線，將讓民眾查詢大部分業者的資訊。不願意公布的業者，會以代號、區位等方式透露部分資訊。

周永鴻等，台中市有37家居家檢疫替代所共2374間房，為因應境外生入境與中秋假期，觀旅局鼓勵旅宿業者加入成為居檢所。因居家檢疫過程產生的垃圾要以有害事業廢棄物高規格處理，由環保局全額補助；七月起加入居檢所服務的旅宿業者不提供廢棄物補助，只補助原本經營的業者。

周永鴻等強調，因新加入旅宿業者不僅每月得自行負擔數十萬的成本，還因為甲級廢棄物清理業者量能吃緊，面臨可能找不到服務的尷尬狀況。原本市府鼓勵業者加入居檢所，卻因為廢棄物清理問題變成懲罰業者，「一市兩制」的狀況令業者情何以堪。

環保局長陳宏益表示，目前正在爭取中央補助中，預計兩週後能爭取到更多補助經費，不會讓「一市兩制」情形發生。