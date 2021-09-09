【旅遊經 編輯部報導】

近年來政府山林開放政策，國人登山健行風氣日盛，對於許多登山者而言，三角點雖然不代表登山本質，卻是一個登山標的，許多山友或登山者，爬了山、運了動、望了遠、看了景，也得和這一顆石頭拍個照。有鑑於山友越來越多，新竹林區管理處將於12處熱門山域設置三角點手舉牌，供登頂民眾拍照使用，目前已完成加里山、東眼山及馬那邦山3處，其他9處山域三角點將於9月底全數設置完成。新竹林管處表示，歡迎國人利用放假閒暇之餘，前往體驗山域之美。

新竹林區管理處所轄國有林地廣袤，北起新北市淡水河左岸，南達苗栗縣大安溪畔之國有森林，新竹林管處為提升登山服務品質，同時宣導無痕山林理念，特選定在所轄北插天山、塔曼山、巴博庫魯山、東眼山、拔刀爾山、南插天山、復興尖山、中指峰、鵝公髻山、馬那邦山、加里山及鳥嘴山等山域設立三角點手舉牌！

加里山三角點手舉牌設置完成(新竹林區管理處提供)

東眼山三角點手舉牌設置完成(新竹林區管理處提供)

馬那邦山三角點手舉牌設置完成(新竹林區管理處提供)

新竹林管處表示，各山域三角點手舉牌的設計概念，係以當地文化特色、特殊地景、特有動植物等自然資源插圖搭配山域標高訊息繪製於牌面，牌面外型則是以各山形刻劃製成;以加里山為例，台灣一葉蘭為苗栗縣南庄鄉加里山山區原生植物之一，甚為珍稀也是當地特色植物，故選其為加里山代表。台灣一葉蘭分布於中高海拔地區，於阿里山、溪頭及苗栗南庄山區有相當數量的原生族群分布，亦是知名的觀賞植物。花期主要為春夏兩季，入秋之後以球莖冬眠。只發一葉，故名一葉蘭。

鑒於少部分山友有自闢捷徑登山習慣，新竹處此次製作的手舉牌背面有無痕山林七大準則宣導，請大家於登山前務必做好個人裝備準備，並攜帶足夠之飲水及食物等必要物資，以備不時之需，另請大家登山時務必行走於步道上，切勿自行開闢蹊徑，以免迷途造成山域事故發生。

新竹林管處呼籲，因若干熱心山友會自行製作三角點標示牌攜往拍照，並於拍照後留置現場供其他人使用，為求山域三角點標示牌一致性，故於熱門山域三角點製作手舉牌供山友拍照留念使用，請大家勿再攜帶自製牌誌前往，並請愛惜公物。

圖片：林務局新竹林區管理處提供