高雄市刑大偵四隊12分隊警方9日下午執行緝毒任務，警方跟監尾隨1名販毒的藥頭，行經左營區文智路時，包抄毒販的座車，因嫌犯不肯下車，其中1名潘姓小隊長破窗時，不慎右手手腕被玻璃割傷，所幸無大礙，警方目前已將嫌犯逮捕並帶回刑大偵辦。

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