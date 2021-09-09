高雄市刑大警方包抄緝毒 破車窗逮藥頭1警手割傷 16:142021/09/09 中時 石秀華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市警局市刑大警方9日下午執行緝毒任務時，逮1名藥頭，1名小隊長手腕受傷，所幸無大礙。（讀者提供／石秀華高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市刑大偵四隊12分隊警方9日下午執行緝毒任務，警方跟監尾隨1名販毒的藥頭，行經左營區文智路時，包抄毒販的座車，因嫌犯不肯下車，其中1名潘姓小隊長破窗時，不慎右手手腕被玻璃割傷，所幸無大礙，警方目前已將嫌犯逮捕並帶回刑大偵辦。 ★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！ 錯停機車待轉區 徐開喜持毒遭逮 名嘴妻在大安區驚遇偷拍狼 噁男疑慣犯沿路閃監視器 #緝毒 #藥頭 #包抄 #高雄市刑大 #1名 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 轎車疑因雨打滑橫停國1 大貨車迎面撞傷2男 09:182021/09/08 社會 脫逃8次史上最強越獄大王 徐開喜竟栽在「待轉區」意外被逮 08:152021/09/08 社會 高雄男「騎驢找馬」狂偷高價單車 竟偷到小折換高價跑車 12:122021/09/09 社會 以為仇家上門 槍砲犯竟揮刀捅警 04:102021/09/09 社會新聞 高雄男酒駕遇警盤查飛車逃 遭圍捕嚇到挫屎2回 10:462021/09/09 社會 高雄里長勾結不肖業者傾倒廢棄物 司機及廠商遭羈押禁見 09:522021/09/09 社會 條子鴿「刑警」資歷也瞎掰 北市警局打臉：15年來未有酈姓偵查佐 11:222021/09/09 社會 殺人未遂通緝犯逃亡15年 沒繫安全帶高雄落網 13:272021/09/09 社會 前民進黨政二代趙介佑服替代役 涉逃兵172小時被起訴 09:542021/09/08 社會 獨》高雄詐欺案攔阻1.4億 車手最愛在這3區提領 11:572021/09/09 社會 三星蔥飆高價 警組護蔥LINE群組 04:102021/09/09 焦點要聞 社會熱門新聞 酒店妹醉醒驚見男客「跪後面一直動」哭求停止 提告知真相更慘 - 社會 陸正妹提分手被甩巴掌 隔天男卻跪地自打嘴 網見這點勸：快逃 - 社會 譏笑嫖客是「牙籤男」 27歲辣妹全裸大字形慘死豪華公寓 - 社會 條子鴿頻出包嗆昔同事「這次若沒死要討回來」 警：你自找的 - 社會 男師搭火車遭控性騷擾判有罪 二審2關鍵大逆轉獲無罪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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