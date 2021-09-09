巴基斯坦駁斥印度有關出動武裝無人機 幫塔利班轟炸阿富汗反抗軍的說法

塔利班6日聲稱，已徹底控制龐吉夏河谷（Panjshir Valley）。而巴基斯坦則被指控，5日利用陸製武裝無人機支援塔利班，突襲當地的「阿富汗全國抵抗陣線」（NRF）反抗軍。

據印度《星期》雜誌（The Week）和「寰宇一家」新聞（WIO News）報導，阿富汗薩曼甘省（Samangan）省國會議員阿里昂賈（Zia Arianjad）告訴希望新聞（Aamaj News）說，巴基坦空軍無人機用精靈炸彈轟炸了龐吉夏。

而總部在英國的伊朗國際電視台（Iran International）特派員索洛許（Tajuden Soroush）推文說，龐吉夏省省長尼札米（Kamaluddin Nezami）告訴他，反抗軍據點被無人機轟炸了好幾次。不過，尼札米也表示，塔利班加以否認，直指巴基斯坦無人機攻擊龐吉夏省的說法根本是「無稽之談」。

#BREAKING: Kamaluddin Nezami governor of Panjshir told me via satellite phone that today their positions were bombed by drones several times. — Tajuden Soroush (@TajudenSoroush) September 5 2021

然而，廣泛監視當地的國防分析家塔格瓦伊（Babak Taghvaee）推文說，巴基斯坦用了中方提供的彩虹-4無人機在龐吉夏省進行飛彈攻擊。他說，這些無人機攻擊要為「民族抵抗陣線」發言人達希提（Fahim Dashti）之死負責。

媒體1月報導，中方交付了5架彩虹-4無人機給巴基斯坦，而這款無人機的滯空時間可長達30小時，並能攜帶反坦克飛彈，以攻擊地面目標。