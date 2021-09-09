蕭姓男子在台北市經營手搖飲店，去年9月某日打烊後，突然對20多歲的女工讀生伸出手熊抱，嚇壞女工讀生，女工讀生的親友得知此事後，隔天跑進店裡興師問罪。蕭男當時簽下和解書同意賠10萬元，但事後反悔，反告女工讀生親友6人恐嚇，台北地檢署調查後，9日處分不起訴，另依姓遭擾罪起訴蕭男。

檢警調查，蕭男經營的手搖飲店後方就是自己的住處，9月某日晚間打烊後，蕭男的同居女友不在家，於是與女工讀生在店內閒聊，蕭男突然覺得自己有機會更進一步，上前熊抱女工讀生。

女工讀生嚇得推開蕭男，回家後心有餘悸，把此事告訴父親及哥哥，父兄不滿親人受辱，隔天帶著女兒跑進蕭男的店內興師問罪，在看了監視器畫面後，氣得要求蕭男負責，看是要賠錢，還是他們報警或砸店，蕭男不願把事情鬧大，當下簽立和解書同意賠償10萬元。

不過，蕭男事後反悔拒賠，還反告女工讀生親友恐嚇，但檢察官勘驗店內監視器畫面後，發現蕭男是自己去拿紙筆來簽和解書，並沒有被脅迫的狀況，因此處分親友6人不起訴。另因蕭男熊抱女工讀生的犯行也被監視器拍下，檢察官因此依性騷擾罪起訴蕭男。