巴鈺(右)上周產後回歸《一袋女王》主持工作行列，第2次錄影卻因乳腺炎臨時請假。（衛視中文台提供）

衛視中文台《一袋女王》巴鈺產後回歸主持工作行列，不過重回新生兒媽媽身分的巴鈺，可以說是擠奶、吃飯作息時間大亂，昨晚到今早持續高燒乳腺炎39.6度，不得以只好請假，先前原本就有幫忙代班主持過的路嘉怡一早接到緊急電話，也二話不說情義相挺，披掛上陣幫忙代班救火，曾國城、巴鈺和節目工作團隊都非常感動。

《一袋女王》主持人巴鈺其實在生完女兒坐完月子後，上周第一時間就敬業復出錄影工作，不過可能因為才開始離開月子中心沒多久，重新調整作息，擠奶、吃飯時間大亂，這兩天乳腺炎發作昨晚開始高燒38.8度，到今早39.6度，巴鈺透露：「其實兩天前就開始塞奶，本來只是乳腺有顆粒感，想說把它推開結果推破乳腺管，結果發高燒乳腺炎發作，胸部痛到無法碰，每次擠乳背部都會痛到縮起來。」

主持人曾國城和製作團隊第一時間聽到，都勸她好好休息，身體健康最重要。讓敬業的她大嘆：「其實很掙扎，如果不是因為疫情的關係，就算發燒我也會去錄影。」但為了不造成錄影工作大家的恐慌，決定還是請假。她也感謝路嘉怡接下緊急任務：「很感謝也很感動小米姐臨時救火，謝謝她的二話不說、情義相挺。」

路嘉怡笑說能幫助別人解決燃眉之急當然很開心，不過因為她是早睡的人，加上昨晚又睡得很不錯，一早5、6點起來才看到各路人馬都在找她，一問之下才發現原來是巴鈺身體不舒服急需找人代班主持，看了一下行程有空檔，二話不說立馬答應，跳起來進棚代班主持。

路嘉怡說前面2次代班的經驗都非常開心，雖然和以往熟悉流行、美妝、旅遊型態的節目不同，但也學到很多，像是曾國城會分享主持技巧，在訪談中也可深入了解每個來賓不同的人生故事，不知不覺拉近彼此距離，有機會讓觀眾看到不同型態的自己。《一袋女王》每周一至周四晚11點在衛視中文台播出。