新北市今天增加13個學校、3170名學生停課，總計共有16所學校、7369名學生預防性停課。新北市教育局長張明文表示，這次停課主要有高中、國小、幼兒園，以板橋區為主，這次採取預防性停課，標準是一致的，匡列居家隔離的學生，在PCR結果確認前，就讀學校補習班安親班會進行預防性停課，只要結果是陰性就能馬上復課。

針對學校臨時停課家長措施不及，教育局張明文表示，新北市各校跟每班級都建立資訊化即時聯絡管道，學校平常也完成停課的準備措施跟演練，所有停課的相關工作要配合疫調狀況隨時因應，昨天停課學校都在傍晚通知家長。

另有學生家長投訴，家住新北、小孩在台北念書，班上有新北幼兒園的接觸者全班預防性停課，北市衛生局說要居家隔離，新北市衛生局卻說不用，雙北政策不同調，新北市衛生局長陳潤秋說，匡列標準都是依據中央指引，個案如是比較特別的後續可以協助。

此外，對於餐飲不開放內用雙北不同調，新北市副市長劉和然說，大台北是生活圈，包括跟桃園、基隆都有接觸，防疫一定有共同聯繫溝通，一直跟北市保持暢通方式聯繫包括餐廳內用等與北市都有共同討論過，雙方都有共同默契，共同生活圈防疫方向一致，但尊重各地方差異。