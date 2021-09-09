中央確定10月8日發放振興五倍券，外界質疑台灣現在有Delta病毒入侵，恐怕時機不適當。台北市長柯文哲9日表示，台灣必須建立新常態文化或精神，要有應變能力、透過保險方式做合理風險管理，預計10月8日要開始使用振興券，如果前2、3天狀況不如預期，就往後延或調整。

外界認為台灣疫情升溫，中央卻宣布下月如期發放振興券，恐怕不太適合，柯文哲今午主持防疫記者會時表示，防疫、紓困、振興、轉型，要在防疫等級下降到一個程度才有辦法振興，如果餐廳不准內用、風景區不准群聚，發振興券請大家出去消費就會很奇怪。

柯文哲指出，今天是9月9日，要預測10月8日台灣的疫情，他也沒辦法預測，沒那麼厲害，預計10月8日要開始使用振興券，如果前2、3天狀況不如預期就往後延或調整。

他說，台灣社會要建立新常態文化或精神，你如果說振興券發下去開始用，到時候疫情若很嚴重要去哪裡用，台灣不是世上最先進國家，其他國家提倡的概念、制度一定有可取的地方，我們要有應變能力、透過保險方式做合理風險管理，這一題是這樣，整個社會就是沒有建立這樣的文化，「我來宣布就是這樣，預計10月8日發放振興券，但若疫情有變化就延遲。」