台灣被新冠肺炎和Delta病毒夾擊，打疫苗成為目前的全民運動，藝人也陸續在社群分享各自打完疫苗的狀況；本土饒舌團體玖壹壹成員洋蔥今（9）日更新近況，透露打完疫苗過一天居然無不適感，尷尬地開玩笑問：「會不會打到食鹽水」，還清醒地畫了一張素描展現繪畫實力，粉絲看傻驚呼：「太厲害了吧」。

洋蔥昨（8）日在IG分享去遛狗的影片，表示剛打完疫苗出門散步曬太陽，還擔心隔天自己會發燒，引來有不少接種過疫苗的網友紛紛給建議，要他多喝水多休息。今日下午洋蔥PO出自拍照，直言打完疫苗後沒有不舒服的感覺，還一臉尷尬地開玩笑，「會不會護士阿姨給我打到生理食鹽水啊」。

在沒有不適感的狀況下，洋蔥得空有時間畫了一張素描，也曬出自己手繪的「名車」，意外曝光驚人畫畫實力，過不久又再限時動態上傳成果照；許多粉絲都被他的實力嚇到，驚嘆：「也太會畫畫了吧」、「你畫的！？」、「等等，太厲害了吧」、「洋蔥真的多才多藝」、「洋蔥你這樣真的不行啦，又帥又會畫畫又會唱歌又會作曲」。

不過，洋蔥沒有提到自己是打哪種疫苗，但網友看到他接種後身體沒有不舒服，也開玩笑說他是「疫苗認證老人」；另外，有人也說自己打完疫苗「完全無感」，還能活蹦亂跳。

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