新北市某幼兒園爆發Delta病毒群聚感染，今天再度新增4人，分別為兩名埃及爸爸的哥哥與表哥，以及在板橋社區裝修工人夫妻2人，由於工人夫妻住在台北，指揮官陳時中判定，暫定與幼兒園群聚無關，中國附醫感染中心副院長黃高彬直言，目前完全不能排除雙北社區中已經有多條潛藏的傳播鍊，且由於目前國際九成都是流行Delta病毒株，台灣目前可說已進入第三波病毒攻擊，之所以現在才爆出，可能與多是年輕人感染，症狀輕微有關。

新北市幼兒園群聚持續延燒，中央流行疫情指揮中心今天公布幼兒園群聚再增4人，分別是暫列為境外移入的埃及爸爸的哥哥與其表哥，這2人與埃及爸爸案16160同樣在8月4日入境台灣，且第一天驗的時後是陰性，入住防疫旅館變成陽性，由於Ct值很高，暫時歸類在境外。

至於另外2例本土，是新北市板橋集合住宅的裝修工人，他居住地在台北市，其妻子因為被列接觸者，今天也採檢出陽性。

不過指揮官陳時中說，初步了解該名工人並未進入板橋社區大樓，因此工人夫妻與幼兒園格的比較遠，可說和幼兒園群聚沒有特定關係。

對於今天新增工人夫妻確診者，對於其感染源，中國醫藥大學附設兒童醫院感染中心副院長黃高彬表示，工人即使只進去板橋社區一下下，若病毒量很高，即使錯身而過都可能被感染，也不能完全排除在同棟大樓被感染，在公共空間例如廁所也是有傳播的可能性。

不過，由於今天新北市三重也出現2名感染源不明的確診者，黃高彬指出，目前恐怕很難排除雙北社區中已經有多條Delta的傳播鍊存在，且推算起來，可能從八月初就已經開始，由於Delta目前已經是全世界最強勢的病毒株，加上傳播力是Alpha的一百到一千倍，傳播力很強，但主要是目前可能是年輕人感染居多，而多為輕症或是無症狀，才會在台北某些地區會潛藏某些感染源一直沒被發現，是比較令人擔憂的。

黃高彬表示，目前來看，疫情算是有控制住，沒有一天就爆發雙位數甚至三位數，因此還沒有升三級警戒的必要，但他認為，需要再觀察一週到十天，若每天確診數呈現兩位數增加，就是警訊，要做升級的思考了。