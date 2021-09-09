曾文家商畢業校友李泯臻（中）獲2021比利時觀光美食節國際大賽藝術麵包金牌，今日回校幫忙製作月餅，並帶來得獎作品展示，與師長及學弟妹們分享得獎心得與喜悅。（曾文家商提供／劉秀芬台南傳真）

台南市麻豆區曾文家商餐管科與華山基金會合作，在中秋節前夕由學生製作月餅，送給麻豆區的獨居老人。（曾文家商提供／劉秀芬台南傳真）

連續7年不間斷，台南市麻豆區曾文家商餐管科與華山基金會合作，在中秋節前夕由學生製作月餅，送給麻豆區的獨居老人，麻豆扶輪社今年也捐贈1萬5000元給學校，補貼製作月餅的食材費，讓愛心月餅更溫馨有意義。

曾文家商校長陳藝昕表示，今年藉由「大手牽小手」計畫，9日由崑山科技大學餐飲管理及廚藝系陳永富老師帶領澳門籍、馬來籍學生以及畢業校友，指導曾文家商餐二甲34位學生製作要送給弱勢長輩的廣式月餅，同時也加強學生中式點心烘焙技巧。

陳藝昕說，此次製作的「雙黃蓮蓉月餅」，除了蛋黃又加入了蓮蓉餡，蓮蓉餡是利用打碎的蓮子加上砂糖、油及麥芽糖熬製，在鹹蛋黃的香味上又有了蓮蓉餡香甜的輔佐，讓口味更加完美。

上午30多位學生聚集在烘焙教室合力製作月餅，共製作320顆，下午學生們進行包裝後，再附上祝福小卡片，10日將與華山基金會人員一起把月餅送到獨居老人家中。

曾文家商畢業校友李泯臻，目前就讀崑山科技大學，日前參加2021比利時觀光美食節國際大賽藝術麵包獲金牌，李泯臻以前在校時就曾參加中秋送暖的活動，今日特別回校幫忙製作月餅，並帶來得獎作品展示，與師長及學弟妹們分享得獎心得與喜悅。