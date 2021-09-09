新北市北大特區內的兒三公園，佔地約1119坪，為了改善環境，樹林區公所決議重整環境，將園內規畫設計成恐龍造型遊戲場，預計明年中旬完工。（樹林區公所提供）

新北市北大特區內的兒三公園，佔地約1119坪，雖然綠地面積大，但遊樂場內的罐頭遊具因不符合安全規定已被拆除，公園設施單調，且周邊混凝土磚凹凸不平，過去曾發生路人步行滑倒的意外，為了改善環境，樹林區公所決議重整環境，將園內規畫設計成恐龍造型遊戲場，預計明年中旬完工。

南園里長李培鈺表示，兒三公園內的罐頭遊具長年使用下來，有破損產生尖銳的問題，不少家長曾經反應有幼童割傷的狀況，因此區公所就將罐頭遊具撤離，並將遊戲場用地整平為綠地，不過里內長久以來沒有主題式的公園，透過市議員江怡臻、樹林區公所等單位陸續會勘後，成功爭取經費興建，另外公園附近也將增設Ubike2.0的站點，方便民眾通勤遊憩。

樹林區公所表示，這次公園整建經費約350萬，主要會針對106坪的遊樂場改善，將會設置雷龍造型溜滑梯、彩虹跳跳糖造型的地景設施、史前廣場、恐龍蛋造型攀爬區，除了增設主題式設施外，針對地磚易滑部分，也將改為PU跑道設計，讓幼童可以競賽奔跑，目前公園仍在規畫設計中，將會參考說明會的大眾意見，做微幅調整，但大致整建方向不變。

除了兒三公園外，周邊的萬坪公園也將在明年前完成修建；樹林區公所表示，萬坪公園佔地約3025坪，將採採全齡化設計，設置磨石子滑梯、擺盪大繩索、鞦韆、攀爬網等多樣化設施，並設置櫻花步道、水景區，目前已陸續安裝相關遊憩設施，待相關檢驗程序完成後，便可開放。