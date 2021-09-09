今日是國民體育日，時代力量立委邱顯智、王婉諭、陳椒華舉行「體育改革不能停，國體法要2.0」記者會，呼籲體育署落實執法、保障選手權益、盤點現行問題，並盡速提出新國體法2.0修法，改善體育環境，以確保選手待遇。

中華代表隊在東京奧運大放異彩，總計奪得2金、4銀、6銅，寫下奧運隊史最佳參賽成績，不過，時代力量黨團認為，台灣選手的訓練環境與待遇有許多需要改善的地方。

王婉諭指出，台灣的全職國手沒有其他工作，全心投入培訓，國訓中心僅提供每月約3萬元；非全職的選手，一旦投入培訓計畫及訓練，原工作將面臨被迫留職停薪，甚至離職，卻僅能獲得政府補助1萬5500元微薄的補助，且在賽事結束後可能馬上中止，讓為國家榮耀而戰的選手們陷入經濟困境。

王婉諭呼籲體育署，應該重新檢討國手的津貼政策，並且擬定相關契約範本，並且提供完善的爭端解決機制，給予選手更多保障。

為推動單項協會透明化改革，2017年起展開體育改革，體育署至今針對「落實體育團體的排黑條款」及「財務透明化」卻始終無法落實，時代力量黨團認為，體育改革不應是拿獎牌、辦遊行，儘快落實健全的制度及合理的資源分配，才是完成改革的實質途徑。

陳椒華認為，國體法修法後，雖然增加對特定體育團體理事長（會長）、理監事及秘書長等，不得假借職權上權力、機會或方法，圖謀本人或利害關係人之利益迴避相關規範，但是仍太過空泛。

邱顯智則質疑，教育部體育署一年發出35億給全國71個體育協會，其中僅有17個協會在期限內完成核備財務報表，網球協會交給體育署的財務報表，更被發現缺少附註的項目，但檢視訪評報告，體育署竟仍欠缺要求協會改正。

時力黨團提出體育改革三大呼籲，要求體育署保障選手權益與落實執法，並要盤點2017年國體法修法的未竟之業，重新提出「新國體法2.0」。讓國人延續東京奧運的動能，一起推動體育改革，提升整體體育環境，讓運動成為國人的生活習慣。