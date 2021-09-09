台北市22日起將入校替青少年施打BNT疫苗，北市原要校方將殘劑繳回醫院，但市議員王欣儀砲轟市府浪費，何不就地讓未接種AZ疫苗的教職員施打？北市副市長蔡炳坤表示，北市為避免浪費，只要不超過開瓶後6小時保存期限，市府授權校方徵詢校園內教職員工施打。

蔡炳坤在今日防疫記者會指出，BNT疫苗1瓶能接種6位學生，只有最後1瓶才會有剩餘劑量，頂多剩下5劑，北市立場很清楚，會以不浪費、不超過開瓶後6小時的期限為最高原則，因此讓校園內有殘餘劑量時，北市授權校方徵詢校園內教職員工接種。

台北市副市長蔡炳坤。（北市府提供）

蔡表示，他要提醒中央，畢竟BNT疫苗是第一次接種，先從學生開始，中央還是要針對學生外的族群，給出施打指引，讓台灣各縣市有辦法參考。

此外，也有媒體詢問若學生因故不在校園上課，又該如何施打？蔡則說，有學籍的學生共110位，包括國小6年級、進修部、境外台校等，會寄送通知單給對方，再安排至醫院接種，盡量以該校配合的醫院為主；若是沒學籍的學生，就依照指揮中心公布的時程上網預約接種。