警方查扣到大批話務節費設備等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

境外「猜猜我是誰」詐騙集團，為節省話費，並佯裝成國內門號播打給被害人，專門利用大陸製造的移動節費設備，在台架設移動節費機房。刑事局電信偵查大隊今年5月起展開「猜除專案」，至今共掃蕩6處移動機房，逮捕6嫌到案，並在台南首度查獲林姓男子利用計程車偽裝，充當行動機房，躲避警方查緝。警方初估，至少有上百人被騙，損失金額逾3000萬元。

警方表示，詐騙集團的話務節費機房，過去常設置在承租的民宅、日租套房等，但現在設備不斷改良，從大型的數位式移動節費設備，逐漸變成小型的發話設備，如SIMBOX(多卡寶)、IKOS(蘋果皮)、RoamBox(絡漫寶)等，也衍生出行李箱式機房，讓成員攜帶到處走動。

警方在這波專案行動共查獲6處機房，分別為新北市3處、桃園市1處、台南市1處及高雄市1處，逮捕負責管理的宋姓男子等6嫌到案，查扣大型數位行動電話節費設備DMT 7 台、RoamBox(絡漫寶)50 台及一輛計程車等贓證物。

在台南市遭查獲的林姓運將，被詐騙集團招攬，以每月3、4萬元代價，提供後車箱裝載節費設備，一度讓警方對於機房為何會不斷移動納悶不已，直到查獲該輛計程車，才赫然發現詐團已進化到第六代移動方式。

警方清查，至少有上百名被害人被破獲的機房，以冒稱親友名義借款而受騙，財損高達3000多萬元，詢後，全案依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。