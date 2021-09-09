綠色和平美國、印尼和台北辦公室，今日與台灣人權促進會、宜蘭縣漁工職業工會及基隆市漁工職業工會等公民團體，向美國海關暨邊境保護局遞交一份針對台灣跨國水產公司「豐群水產」的請願書，原因為基於多年來不同的調查與報導，發現供貨給豐群水產的遠洋漁船疑似涉及多起侵犯漁工人權的紀錄，要求美國海關暨邊境保護局應介入調查，並限期豐群改善相關政策，否則應禁止豐群相關水產品進入美國市場。

來自豐群水產，是全球前三大鮪魚貿易商，每年透過與600多艘漁船合作，經手約50萬噸的鮪魚，年產值高達約450億新臺幣，在日本、美洲和歐洲等地擁有廣大市場。

公民團體指出，豐群水產就曾被指控其販售的漁獲疑似涉及強迫勞動、人口販運、非法漁業（IUU）及非法鯊魚割鰭棄身等行為，甚至與涉及一名漁業觀察員及一名印尼漁工死亡的漁船有交易關係。

「目前已有足夠的理由懷疑經由豐群水產買賣，並由大黃蜂及其他美國企業進口至美國的水產品涉及強迫勞動」，綠色和平美國辦公室資深漁業專案主任J. Park表示，要求美國海關暨邊境保護局採取正確的行動，向豐群要求改變其企業政策，否則，美國海關應該禁止進口豐群水產所交易的水產品，進入美國港口、超市和進入消費市場。

請願書中也要求豐群水產在90天內採取行動，包含依據國際標準與最佳規範修訂其人權政策、按照建議改善其社會責任稽查計畫、公布其所有供應商名單，以及藉由改善措施，確保所有工作人員享有公平的工作環境與待遇，若期限內沒有改善，綠色和平與其他公民團體請願美國海關應該禁止豐群所有相關水產品或漁獲進入美國市場。

豐群水產聲明指出，針對因疑似強迫勞工而被美國海關暨邊境保護局發布暫扣令的遠洋漁船名單公布後，立即停止與其漁獲買賣，並要求配合的漁船應符合ILO 188及常見社會責任標準程序。

豐群水產提及，為了協助供應鏈中的漁船公司改善外籍漁工聘僱問題，與台灣基督長老教會海員、漁民服務中心於今年上半年共同簽署「漁工之聲」專案合作備忘錄，針對在海上作業的漁工，提供一套數位申訴機制，以保障漁工權益、改善現行漁船管理的問題，並希望透過供應鏈管理思維進一步影響國內、外仲介，找出解決方案，避免因不熟悉國際勞動規範的漁船業者，發生疑似強迫勞工的行為。

豐群水產強調，將持續與水產業、NGO、政府機關及國際組織合作，一起為海洋的健康永續而努力，也致力維護漁業從業人員的工作尊嚴與權利，除了呼籲產業鏈中的船東、人力仲介業等相關單位一起著手改善漁業人權，也呼籲更多貿易商與相關業者一同努力，讓強迫勞工不僅是個議題，而是真正的改善。