歷經去年中職選秀失利後，文化大學外野手曾宸佐在大學最後一年更加精進自己，在109學年度大專盃中奪下全壘打獎，雖然大四這年打擊更加純熟，再度叩關職棒仍失利，他坦言會難過，但也盼能利用這次U23世界盃的機會打出成績，讓外界看到他的身手。

現年22歲的曾宸佐去年就曾挑戰中職，但沒受到球團青睞，今年他再度叩關同樣落選，他坦言落選多少會覺得難過，「今年落選比較難過，因為大四成績都打得不錯，卻還是上不去。」

曾宸佐入選U23世界盃中華隊24人名單，總教練吳思賢也直誇讚他打擊、守備、跑壘能力都很好，是「三拍子」好手，自己也不解為何他沒能中選。

曾宸佐2度落選後來到中華隊，他希望藉由這次披上國家隊戰袍的機會，打出成績讓外界看到自己的身手，「去年沒有國際賽，錯失很多表現機會滿吃虧的，這次想把成績打出來，用這次國際賽證明自己身手，若表現得不錯會再想挑戰（職棒）一次。」

今天與合作金庫的熱身賽，曾宸佐擔任開路先鋒、守中外野，首打席就敲出安打，在演練突破僵局制時也敲出二壘安打，與第2棒的李亦崴都有雙安的演出，但他認為在選球的設定要再好一點，自也要再加強攻擊的掌握度。