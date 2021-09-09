連鎖餐飲集團漢來美食(1268)隨著疫情警戒降級、內用禁令鬆綁，2021年8月營收較7月倍數回升、重返億元之上，快步追趕疫情前業績。展望後市，在節慶商機及振興措施效益激勵下，集團看好營收可望逐月回溫。

漢來美食公布2021年8月自結合併營收1.36億元，雖較去年同期3.64億元減少達62.65％，但較7月0.52億元跳增1.57倍，表現持續回升。累計前8月合併營收17.28億元，較去年同期21.23億元減少18.58％，為同期新低。

漢來美食表示，疫情三級警戒大幅影響民眾用餐習慣，為滿足消費者疫情期間的餐食需求，短期行銷策略上推出宅美食電商冷凍新品及來拌麵等常溫食品，各品牌也發揮創意推出餐券放大術及招牌烤鴨組合餐等外帶方案。

中期營運規畫方面，漢來美食以品牌調整及審慎展店計畫為方向，預計10月推出新品牌PAVO餐酒館、並籌備竹北分公司。長期定位上仍以服務品質提升及品牌價值經營為主軸，疫情期間對內穩定團隊，堅持提供消費者優質餐飲服務。

同時，漢來美食在疫情期間仍持續透過創新研發，維持品牌活動力與新鮮感，6月起全力推動冷凍港點、湯品、端午節粽子禮盒、家常菜及來拌麵等電商產品，統計6～8月電商營收年增達7倍，有助降低營運受疫情衝擊程度。

展望後市，隨著全台疫情管制降級鬆綁，民眾外出消費用餐意願提高，漢來美食旗下「漢來海港」自助餐廳10日起恢復供應平日下午餐。而今年中秋檔期推出的5.2萬盒廣式月餅及1萬盒蛋黃酥，目前月餅禮盒已全數完銷、蛋黃酥亦已售出95％。

同時，隨著行政院振興五倍券將於10月8日上路，漢來美食立即反應，宣布將於旗下全台41家餐廳推出全品牌「五倍券滿千送千，加倍奉還」加碼方案，盼以超過100％的回饋讓消費者絕對有感，看好節慶及振興措施效益將帶動營收逐月回溫。