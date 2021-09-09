近年來越來越多台灣女孩前往南韓追夢，繼TWICE的周子瑜、(G)I-DLE的葉舒華、FANATICS的家儀之後，20歲的RAINIE（朱晴渝）也即將以女團bugAboo身份出道，公司代表Ryan S. Jhun有「夯曲製造機」之稱，他首度推出女團也受到外界熱烈關注。

BugAboo由來自台、日、韓3國的6位成員所組成，分別為4位韓國成員EUNCHAE、CHOYEON、CYAN、ZIN，其中EUNCHAE、CHOYEON是從選秀節目《PRODUCE 48》出身，還有台灣的RAINIE與日本的YOONA，目前網路上釋出的消息指出，她們將於10月正式出道。

官方推特已經公布6位成員舞蹈cover影片，以大勢女團少女時代、miss A、TWICE、Blackpink等團體的歌曲串為組曲，其中RAINIE留著一頭褐色長髮，身穿黃色短版上衣，隨著節奏露出甜美笑容，8分鐘影片才發布短短兩天就吸引13萬人次觀看，受到各國網友熱烈關注。

RAINIE氣質優雅。（圖／翻攝自bugAboo_offcl推特）

目前釋出RAINIE的照片也能夠看到，她有雙靈動大眼和小巧臉蛋，搭配一頭仙氣長髮，看起來有股清新恬靜的氣質。事實上，公司代表Ryan S. Jhun大有來頭，IU的《Celebrity》、少女時代隊長太妍的《I》和Oh My Girl的《Dolphin》都是由他親手創作。