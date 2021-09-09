新冠肺炎疫情重創全球觀光產業，世界觀光旅遊委員會WTTC推出旅遊安全戳記，全球有250個目的地加入該計畫，台南市觀光旅遊局布局疫後觀光，首批預計將輔導觀光工廠、休閒農場等30家業者取得接軌國際安全旅遊戳記。

台南市長黃偉哲大力推動觀光場域安心旅遊國際認證，期使民眾在防疫之餘，也能放心遊台南。觀光旅遊局長郭貞慧指出，之前推動「安心餐廳」、「台南美食安心點」及「防疫安心標章」認證等，都是面向台灣的防疫認證，未來，國境之門終有打開的一天，需要提前準備迎接未來解封，因此，取得安心旅遊國際認證，一方面有利於對外宣傳，再者，也協助業者接軌國際，提升自我防疫作為。

觀旅局指出，世界觀光旅遊委員會WTTC率先推出以防疫為核心的旅遊安全戳記，目的在使旅客能夠識別世界各地採用符合全球健康與衛生準則的目的地與企業，讓旅客得以安全旅遊。市府昨天也舉辦「台南市觀光營運業安全旅遊戳記認證計畫」業者說明會，邀來風景區、休閒農場、觀光工廠等業者座談。

郭貞慧說，後續將協助輔導業者進行這項國際性戳記認證，目標是首批30家業者能取得。她說，一旦取得戳記認證，未來將擇期辦理公開授證儀式，呈現台南市觀光已經做好準備，歡迎國內外旅客到台南觀光。