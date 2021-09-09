雙北市目前防疫規範有許多不一致，遭專家質疑北市不是沒有案例，只是沒有爆發，雙北市防疫沒資格不同步。台北市長柯文哲9日表示，以理性、務實、科學的態度面對，隨疫情調整防疫等級，他不覺得有什麼不一樣。

毒理學專家招名威對柯文哲目前防疫方針不認同，認為台北市不是沒有案例，只是還沒爆發而已，更直言雙北市根本沒資格防疫不同步。

柯文哲指出，雙北市是首都生活圈，本來防疫方法應該要一樣，不過，疫情如果相同的話，防疫標準、作法當然一樣，現在比較清楚的是新北市板橋有社區感染，北市在嚴密監視當中，這疫情不會一天解決會拖很久，除非台灣全部打完2劑疫苗甚至3劑，如果時間很長，怎麼使新常態精神讓國人適應，也要有應變能力加上商業保險概念。

他說，應變能力在心理上不要老是預期2周或1個月後的狀況，到時候情況都不一樣怎麼預測，有多少證據做多少事，要有合理風險概念，有社區感染就要升級，當然有人講說寧可錯殺一百不要放掉一個，但錯殺100就殺掉100個，放掉1個還損失99個，所以還是要用理性、務實、科學的態度面對，隨疫情調整防疫等級，不覺得有什麼不一樣。

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