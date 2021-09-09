指揮中心9日公布新增4例，台北市長柯文哲表示，北市占2例，是和新北某社區感染有關的案子，染疫的裝潢工人與妻子都住在北市文山區，一起到新北某社區裝潢3次，後來PCR篩檢都呈陽性，社區正在擴大疫調中，有問題就繼續匡列起來做PCR篩檢。

柯說，北市7家醫院8日PCR篩檢2073人陽性0，以前最低篩檢1000人，可能是之前110萬細胞簡訊的效果造成，也許還有新北社區感染的緣故，導致大家緊張，PCR篩檢人數增加變多。

柯說，昨天講的4個幼兒園、3個國小停課，200多人居家隔離，這主要是跟新北幼兒園有關聯性的6例，11日會再採檢，若是陰性就解隔，3採陰沒理由懷疑被感染，會定期PCR篩檢。

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