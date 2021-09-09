鳥嘴潭人工湖工程，正在進行中。（南投縣環保局提供／廖志晃南投傳真）

鳥嘴潭人工湖工程正在進行中，因為揚塵造成空氣汙染引發縣議會關切；南投縣環保局副局長林隆儒帶隊進入工區聯合稽查，發現空氣汙染、水汙染，還有貯存廢棄物未上網申報，全部依法告發裁罰。

環保局聯合稽查空汙部分，查核現場洗車台、出入口周邊、工區內車行路徑、土石物料堆置區等汙染防制措施，未符合《營建工程空氣汙染防制設施管理辦法》規定，依法裁罰。

水汙染部分，現場洗車台沉砂池功能不足，洗車廢水未經有效沉澱，即排入地面水體，違反《水汙染防治法》，依法告發。

而在鳥嘴潭工區西側出入口，及洗車台出口道路，發現道路泥濘髒汙，經查核事業廢棄物管理資訊系統，該工區廢棄物貯存逾每月五日，未定期上網申報，違反《廢棄物清理法》，依法告發處分。

稽查發現工區內設有土石碎解洗選區，但經查原環境影響說明書核定內容，並未述明將在工區設置碎解洗選區及附屬設備；因土石碎解洗選，增加環境汙染負荷及負面影響，且為原環評未核定設施，已違反《環境影響評估法》，依規定裁處。由於環評審查屬環保署權責，環保局將函請環保署納入水利署最近提報的環境影響差異分析報告書內容，並審查對環境的影響。

至於鳥嘴潭工區發現石綿有害廢棄物部分，環保局長方信雄指出，石綿篩下物後續應依環保局檢驗結果，依法妥善清理，也請中區水資源局進行全區調查，釐清是否還有未發現的石綿廢棄物，以利後續清理，保障供水安全。