9日，香港國泰航空表示，因應新冠病毒造成衝擊，機長在倫敦的服勤駐點將關閉，至於美國的則正在審議中，日後將就必要性來決定是否裁撤。

2021年陸續關閉澳洲、紐西蘭、加拿大與德國服勤據點後，7月時，國泰航空對倫敦進行評估後，現在決定將撤點。同時，國泰航空也把業務重心放在香港，而在香港的飛行員已同意以減薪方式來保住飯碗。

國泰航空指出，一些駐點倫敦的飛行員，其中許多從2020年4月之後，就再也沒上機服過勤。因此，經過嚴謹考慮，這些機師未來可能不是被裁員，不然就要得搬來香港工作。

至於美國的駐點，國泰航空表示，2021年底將會有比較明確的答案。但是，國泰航空不回答將有多少工作會受到波及。

為疫後做準備，6月時，國泰航空重新招募已有香港居留權的飛行員。根據統計，7月份時，國泰航空乘客人數要比疫前的2019年同期暴減98.4%，這完全就是要怪新冠病毒。載客量雖急遽下滑，但國泰航空目前的載貨量，卻比疫前要好很多。