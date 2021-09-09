因應全球化與後疫情時代的趨勢，學校必須提供給學生更多元的管道、機會。新北市立北大高中近期與美國箴言高中(LIVING WORD LUTHERAN HIGH SCHOOL)簽署雙聯學程合作備忘錄，未來北大高中學生可同時取得台灣和美國高中的學歷文憑，藉此自由選擇出國或留在國內升學。

近年來許多高中都積極發展雙聯學制，爭取IFY、AP、IB課程。北大高中指出，美國箴言高中的優勢在學生修習過程中，不僅可以取得美國高中的學歷文憑，還可以同時修習美國大學的相關課程，因為箴言高中與美國多所大學都有簽訂合作備忘錄，未來學生不僅可以利用免試方式升學，也可以抵免大學學分，若有疫情考量，也可選擇進入國內大學雙聯學制的專班，同時取得國內外的大學學歷文憑。

北大高中校長施雅慧說，近期公布的國際教育2.0白皮書，強調培育學生成為彰顯國家價值、尊重多元文化與國際理解、強化國際移動力、善盡全球公民責任的國際人才，本校辦學特色是努力培育學生成為全球公民，尤其是在升學輔導方面，期待能透過搭建國內外多元升學的管道，提供學生多樣且彈性化的學習選擇，逐步引導學生適性發展，與世界接軌。

北大高中家長會長王亮淵表示，孩子未來競爭的對手不再侷限於國內，而是要與全世界的好手一較長短，很開心學校積極為學生爭取參與美國高中的雙聯學制，相信透過課程的規劃與安排，孩子們的視野會更加開拓，也更能與世界的脈動接軌。