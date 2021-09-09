加拿大羽絨衣知名品牌Canada Goose被大陸以廣告不實裁罰。（美聯社）

華為財務長孟晚舟因涉嫌違反美對伊朗貿易制裁禁令，2018年底遭加拿大逮捕拘留，是否引度到美國受審，加拿大法院將於10月21日宣布何時做出裁決。但就在引度案接近尾聲之際，加拿大羽絨衣知名品牌Canada Goose（加拿大鵝）因涉及虛假廣告，遭大陸罰款45萬元人民幣（約台幣193萬元），大陸官媒更警告「賺中國人的錢就要守中國的法」。

綜合陸媒報導，加拿大鵝聲稱自家羽絨衣使用最高級且最保暖的Hutterite鵝絨，但事實上大部分的羽絨衣是使用蓬鬆度較低的普通鴨絨，因此遭指控廣告虛假和欺騙消費者。上海市場監管機構6月對加拿大鵝關聯公司希計（上海）商貿有限公司罰款45萬人民幣（約新台幣193萬元）。

大陸官媒人民網發表文章稱，近日，加拿大鵝關聯公司希計（上海）商貿有限公司因虛假宣傳被罰45萬元，給洋品牌敲響警鐘，在中國經營就要遵守中國法律，更不能明里賺著保暖費暗中收著「智商稅」，欺騙消費者。經商以守法為本，賺中國人的錢就要守中國的法。加拿大鵝對商品或服務作虛假宣傳，欺騙和誤導消費者，被罰實屬「罪有應得」。

加拿大鵝遭大陸裁罰的消息傳出後，8日股價暴跌5.57%，收在48.17元加幣。

大陸與加拿大關係緊張，主要是華為財務長孟晚舟因涉嫌違反美國對伊朗貿易制裁禁令，於2018年12月遭加拿大政府逮捕拘留，孟晚舟是否引度美國受審的司法程序將告一段落，加拿大法院將於10月21日宣布何時做出裁決。

大陸外交部發言人華春瑩上月表示，中方從一開始就強調「孟晚舟事件」是徹頭徹尾的政治事件，美國政府提出引度的真正目的是要打壓中國的高科技企業，阻撓中國的科技發展，而加拿大在孟晚舟事件上扮演了美國的幫兇，負有不可推卸的責任。