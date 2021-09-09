90年代灌籃大賽冠軍塞巴洛斯，在個人推特上自曝確診新冠肺炎，而且住進ICU重症病房10天。(取自塞巴洛斯推特)

曾在上世紀90年代頗具知名度的NBA球星塞巴洛斯(Cedric Ceballos)，昨在推特上自曝確診新冠肺炎，而且在ICU(重症病房)住了10天，祈求大家能給他祝福，盡快脫離病痛折磨。

現年52歲的塞巴洛斯，1990年選秀會第二輪第48順位加盟太陽，身高198公分、體重86公斤的他曾先後待過太陽、湖人、獨行俠、活塞與熱火，1992年奪下全明星賽灌籃大賽冠軍，1995年入選全明星賽。

塞巴洛斯-1997年的2.5個賽季，他身披23號球衣於1994-95賽季打出21.7分、8籃板、1.8助攻，三分球投籃命中率39.7%，2000-01賽季結束後退休。1992-93賽季塞巴洛斯與「惡漢」巴克利聯手率領太陽取得例行賽62勝20敗全聯盟最佳戰績，季後賽更是一路闖進總決賽，最終2比4不敵由喬丹大帝領軍的公牛隊。

塞巴洛斯在推特上寫著，「請求所有家人、朋友為我祈禱，如果我在過去對你做過什麼，請允許我公開道歉，我的戰鬥還沒結束。」塞巴洛斯這番話立刻引起NBA球星的關注，湖人老闆珍妮巴斯留言，「塞巴洛斯奮戰！」目前效力於快艇的保羅喬治等人也獻上祝福。

塞巴洛斯可算是後魔術強生、歐尼爾與布萊恩之間的代表性人物，1996年布萊恩和歐尼爾來到洛杉磯，湖人才有了蛻變。

實際上布萊恩與塞巴洛斯是遠房親戚，但兩人一開始相處的並不融洽，甚至塞巴洛斯、退役球星賈霸、張伯倫、沃錫都會作弄布萊恩。塞巴洛斯回憶表示，當時就已看出布萊恩未來將成為偉大球員，也只能在布萊恩菜鳥時期欺負他，布萊恩也沒有因此生氣。

2018年夏天詹姆斯離開克里夫蘭，改披湖人戰袍，當時詹姆斯選擇穿上23號球衣，曾致電塞巴洛斯徵詢他的意見，詹姆斯尊重前輩的舉動讓外界豎起拇指稱讚。