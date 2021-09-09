許多縣市已禁止中秋節烤肉，台北市長柯文哲9日表示，大家一直問他中秋節可不可烤肉，這是10天後的事，要我現在猜、很難，前1、2天讓他猜，判斷才愈準，若要百分百安全那乾脆都在家打坐，但這並不合理，北市有很多辦活動都是機動應變、時間近再決策，也有可能臨時取消，所以要有保險，這是比較正確的生活方式。

柯說，北市沒禁止餐廳內用，但仍要保持機警態度，盡量外帶，公共衛生是看不明感染源幾個、不是確診幾個，若都找得出哪感染，代表控制得住，北市不須升高防疫等級、限制人民太多活動，他堅持多少證據、做多少事，因此停留在二級，仍希望減少內用群聚，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，餐廳梅花座、隔板、實聯制，有問題再處理。

柯說，經過過去4個月防疫，從5月中迄今，不僅是台北，新北、全台都一樣，防疫戰鬥力都大幅提升，4個月前沒大量PCR普篩、防疫專責病房沒準備，但現在有能量可在1、2天內，將防疫專責旅館、病房增加，還有大規模PCR量能，可到處社區普篩，已好很多，大家不用焦慮，這是新常態，放鬆心情但保持機警，隨時要有應變能力，還有保險概念。