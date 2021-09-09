北部吳姓男子曾在公車上性騷擾其他女乘客遭法院判拘，卻未因此悔改，又到捷運站內隨機挑選短裙辣妹，利用電扶梯的高度差用手機裙底風光。吳男被抓包後否認犯行，辯稱自己是在尋找網路訊號，但檢察官不採信，9日依妨害祕密罪嫌將他起訴。

檢警調查，44歲的吳姓男子住桃園，在科技公司上班，他曾在2019年5月間，一早從桃園大溪搭乘719號公車往土城方向，趁鄰座女子熟睡時，偷偷伸出鹹豬手摸女子胸部，當場被驚醒的女子抓包。吳男因此事遭新北地院依性騷擾最判拘役40天，得易科罰金4萬元。

吳男卻未因為此次判拘而學乖，今年某日特地開車從桃園來到台北捷運古亭站，在站內逗留了半個多小時，一邊看手機，一邊上下來回搭著電扶梯，疑似在尋找目標；期間他跟在1名女學生後方，女學生突然感覺裙子被碰到，回頭一看發現吳男好像在偷拍，出站後立刻報警求助。

吳男到案後否認犯行，辯稱他是外地人，當時他正在找手機訊號，可能是耳機線不小心勾到女學生的裙子，並沒有偷拍；不過，檢察官勘驗監視器畫面，發現吳男在手扶梯上下來回時，每次都跟在短裙女子後方，因此不採信他的辯詞，依妨害祕密罪將他起訴。