女星梁家榕是著名的演技派代表，她當年以花系列《太陽花》的惡女「趙士芬」一角爆紅，梁家榕近年轉戰八點檔，表現依舊亮眼，同時，梁家榕還是著名的美魔女代表，凍齡功力高超的她，稍早更豪放曬素顏照，梁家榕膚質白皙透亮，一點都看不出是50歲的熟女。

照片中，梁家榕大方頂著素顏入鏡，身穿無袖條紋上衣的她，大方秀出白皙美肌，不過最不科學的是，梁家榕氣色白裡透紅、光亮無暇，完全沒讓歲月在臉上留痕跡，儘管梁家榕的臉上脂粉未施，狀態依舊極佳、零皺紋，沒上妝肌膚仍會白到發光，一點都看不出梁家榕是年過半百的熟女。

梁家榕曬美照，吸引網友直呼：「這麼久了！花系列…至今依然沒變」、「哇素顏真的很漂亮」、「你真的都停留在20歲欸」，留言區滿是好評，在八點檔《天之驕女》飾演梁家榕兒子的楊皓崴也驚呼：「媽真的叫不出口了 秀蓮姊～」。

梁家榕凍齡功力高超，是演藝圈公認的美魔女代表，梁家榕多年前還以絕美素顏登上PTT表特版(Beauty)，而梁家榕在上月中過50歲生日時，她也感性透露，50歲生日別具意義，梁家榕強調，不是30、40歲的數字差別「而是過了這麽多個年頭，失去的、愛過的、感動的、痛楚的、幸福的…經歷得比年輕時多些，在心裏也刻畫得更深些...很惜福！未來只願平安健康！你我大家都是喔」。