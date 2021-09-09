台語歌王許富凱當關主誠意十足。（中視提供）

節目中安排民俗雜技精彩表演，展現傳藝之美。（中視提供）

製作單位結合傳統藝術的各種元素，充分激發藝人潛力。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》出外景，幾乎全台跑透透，節目難得到國立台灣戲曲學院以及有「戲曲界國家音樂廳」之稱的台灣戲曲中心錄影，據悉這是戲曲中心首度開放讓外景節目進入拍攝，這個場地也是10月9日第32屆傳藝金曲獎頒獎典禮的地點。配合場地，《飢餓遊戲》這集也充滿「傳藝味」，上演「戲曲之王爭霸賽」，還邀來首度上外景節目的許富凱當特別嘉賓，他也是今年傳藝金曲獎的宣傳大使。

為展現傳藝之美，節目安排一段民俗雜技的精彩表演，讓藝人個個看到出神，只是製作單位這麼好心讓眾人單純看表演有點「太過平靜」，節目似乎還另藏玄機。許富凱成為「大獵殺」的關主，將歌曲變成考題，讓藝人從中找尋線索進行廝殺，整關下來，許富凱一連飆唱好幾首歌，彷彿就像是台語歌王的個人演唱會，所以這一關觀眾還能大飽耳福。

這次遊戲沒有分隊，藝人只能靠自己的戰力拼勝利，他們為了贏開始想盡辦法拉攏，而有「女心機甫」之稱的峮峮馬上被當作箭靶，許孟哲還語帶防備：「大家一起合作，就不要跟峮峮合作。」王仁甫也有同感：「因為現在峮峮太恐怖了，年紀輕心機重。」許孟哲一聽趁機調侃，「你（王仁甫）現在看到她（峮峮）就是年輕時候的你。」孫協志則打趣比喻是青出於藍勝於藍。「戲曲之王爭霸賽」將於本周日(12日)晚8點在中視《飢餓遊戲》播出，隔週六晚間8點中天娛樂台也有播。