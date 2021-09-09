長榮機師爆發突破性感染、新北幼兒園群聚案2起事件皆是感染自Delta變異株，Delta病毒已進入台灣且在社區內流竄。密切觀察台灣疫情發展的嘉縣新港鄉小鎮醫師陳錦煌表示，台灣是醫療進步的地方，新冠肺炎死亡率卻高於他國，表示可能還有許多「黑數」沒被找到，除了人人都要注意自己身體狀況外，也建議可以針對熱點地區做普篩，了解真正實際的感染狀況。

截至9月9日為止確診16062人，死亡人數838人，陳錦煌說，台灣5月開始防疫進入真槍實彈階段，台灣醫療水準高，但新冠肺炎的死亡率也偏高，擔心是因為「黑數」沒有被檢查出來，因為沒有做普篩，不清楚社區內真正的狀況，就好像敵人躲藏在社區裡，這是這階段要小心的，若黑數在社區內醞釀，一不小心疫情又會再起，這也是致力社區防疫者所擔心的。

陳錦煌建議，政府應該針對一些熱點做普篩，評估沒有診斷出來的新冠肺炎人數有多少，注意潛在的感染並了解台灣真正的感染狀況，身為醫師是善意的提醒大家注意，台灣安全是大家的事，社區防疫人人有責，也呼籲民眾多注意自己的身體狀況。