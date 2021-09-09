新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球近2年，全球死亡病例數459萬，為防堵重症，疫苗成為全民運動。一名27歲女醫生負責為幼兒接種，仔細一看，竟然撞臉大陸女星Angelababy，長得非常漂亮。

這名李姓正妹醫生英文名為Jenn，早在2年前就因姣好臉蛋、空靈氣質和澳洲雪梨大學醫學系的超狂學歷走紅PTT表特版，被封為「醫界Angelababy」，目前IG粉絲數高達16.1萬，儼然成為醫師網紅。今（9日），她在IG限時動態分享一系列在醫院工作的生活，透露：「今天打了好多幼兒疫苗～對棒棒腿完全沒有抵抗力。」不難看出對小朋友的喜愛。另一則短片，Jenn綁著All back高馬尾，配戴淺藍色口罩，即便沒有露出全臉，仍可從眉眼中看出是個美人胚子。

當她脫下口罩和工作服，外型更為驚豔，烏黑亮麗的柔順長髮，配上一張零死角的完美臉蛋和露齒甜笑，怎麼看都很賞心悅目，而且她的兄長也是俊俏的帥哥醫生，兄妹倆站在一起，讓網友強烈感受到上帝太不公平，竟然有人外型出眾又會念書。

但對Jenn來說，並不覺得自己是人生勝利組，她曾透露：「我一點也不羨慕我的人生，一路上走來不知道崩潰多少次了。」Jenn坦言常常被考試的壓力壓得喘不過氣，好幾次都哭著打電話給爸爸訴苦，「所謂人生勝利組啊，應該說要練成百毒不侵組！」認為自己還有很多地方需要學習，「生活充實又能從中肯定自己，會發自內心的快樂哦～這才是我想要的。」