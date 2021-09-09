散戶相當熟悉的0056元大高股息自8月以來跌了2.18%，但另一檔國民ETF0050元大台灣50則漲了4.29%，不少散戶覺得0056是被新納入的成份股長榮、友達所拖累，紛紛討論是不是應該砍光0056換0050，財經專家表示，是不是要做這個動作，取決於每個人的投資屬性，如果是在乎現金股利，而且只買不賣的投資人是可以不用換檔操作，但如果很在乎資本利得、總報酬的，當然可以換。

由於0056的選股原則是以估計未來1年殖利率最高的前30大股票為主，基於長榮、友達高配息的未來預期，今年被納入0056成份股，不過，隨著航運股、面板股股價慘跌，拖累0056股價，引發熱烈討論。0050的選股原則相對單純，即以台股市值前50大股票為主，隨著最大成份股台積電這一波股價上揚，9月6日更來到143.5元的歷史新高，難怪有不少網友不斷在各個討論區詢問要不要砍光0056，換到0050。

財經專家孫慶龍在《錢線百分百》節目解釋為什麼網友會認為0056被拖垮，最主要是因為前4大成份股長榮、友達、群創、大聯大近1個月下跌9.8%至18.5%，加上近期月KD出現80以上的死亡交叉，是由多翻空的重要跡象。

再觀察2檔國民ETF近1年以來的績效表現，0050達42%，而0056為16%，如果拉長看近3年的績效表現，0050與0056分別為83%與44%；如看殖利率表現，0050為2.4%，0056則為4.8%；另外，0050的總管理費用為0.43%，0056為0.66%。

孫慶龍指出，比較這2檔ETF還有一個重點，0050成份股中，台積電就占了46.9%，如果再加上聯發科、聯電等，半導體就占了一半，0056則分散在各產業，風險分散程度較佳，不過，以台灣半導體至少在未來5年都仍有一定競爭力，較不會受到影響。

至於到底要不要砍光0056換0050，取決於每個人的投資屬性，如果不在意價差，只在乎現金股利，而且只買不賣的，例如退休族群，其實是可以不用換；但如果很在乎總報酬，會買也會賣的人當然可以換；但一定有很多人是卡在中間，不知該如何選擇的，就可以留一半在0056賺股息，一半換到0050賺價差。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。