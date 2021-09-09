利用百年老校打造而成的「九如全人照顧園區」9日盛大開幕啟用，同時也首次引進丹麥全齡運動設施，直接把健身房搬到戶外，堪稱為跨世代生活的新典範場域。（謝佳潾攝）

利用百年老校打造而成的「九如全人照顧園區」9日盛大開幕啟用，同時也首次引進丹麥全齡運動設施，直接把健身房搬到戶外，堪稱為跨世代生活的新典範場域。（謝佳潾攝）

利用百年老校打造而成的「九如全人照顧園區」9日盛大開幕啟用，同時也首次引進丹麥全齡運動設施，直接把健身房搬到戶外，堪稱為跨世代生活的新典範場域。（謝佳潾攝）

利用百年老校打造而成的「九如全人照顧園區」9日盛大開幕啟用，而它不僅是屏東首座以全齡化社群運動及育兒支持為服務理念的社福園區，更是首次引進丹麥全齡運動設施，直接把健身房搬到戶外，堪稱為跨世代生活的新典範場域。

屏東縣長潘孟安指出，「九如全人照顧園區」的存在，是為滿足世代互助共融及全人照顧的需求，從婦幼、青少年、身障者到銀髮族，全齡通通照顧得到，同時也盼透過園區空間的精心規畫，讓孩童療癒的嘻笑聲伴隨長輩一起跟著大家做運動、維持肌力。

他介紹道，園區一樓為日照中心，提供失能長者基本生活照顧，二樓為樂活健身中心，由縣府邀請專業教練及物理治療師安排多元運動課程，包括雲端化的運動機台、時尚的交誼廳及專業等級烘焙教室，結合運動與營養。

至於三樓則為親子共伴基地，內有不用曬太陽的室內沙坑、溜滑梯、球池、彈跳床等多樣受歡迎的遊戲設施，以及藏書超過3000本圖書的繪本屋。此外，戶外公園還有媲美健身房等級的運動設備，定期開課讓民眾隨時隨地享受健身樂活。

潘孟安興奮地說，縣府為了打造該座特色公園，首次引進丹麥全齡運動設施，將健身房直接搬到戶外，同時還設有兒童遊戲區、散步步道等，匯集室內外、動靜態活動，成為功能完善的全齡互動園區。

社會處表示，為了整合照顧資源，「九如全人照顧園區」不僅配置社工員及托育人力，還定期與衛生所合作為長者開立運動建議書，並與衛生局的營養師合作注入營養的概念，以運動及營養改善長者的肌力，而這也是目前最前瞻的預防延緩策略。